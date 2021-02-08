Худрук театра «Практика» Марина Брусникина рассказала о спектакле «Несчастливая Москва».

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что прочитала одноимённый роман Евгении Некрасовой ещё до пандемии.

«Конечно, я не предполагала, что очень скоро нам предстоит такое пережить в реальности. Но дело не в фантастике, а в ситуации, когда ничего нельзя изменить, в смене состояний — от несогласия, бунта, истерики, апатии до абсолютного примирения. Тебе кажется, что ты защищён, и именно здесь оказываешься абсолютно беспомощным», — отметила Брусникина.

По её словам, это всё поразило её в романе, но когда началась пандемия, то она была к ней внутренне готова.

«Несчастливая Москва» станет ещё одним спектаклем о женщинах в экстремальных обстоятельствах после постановок «Мороз, красный нос» и «Материнское поле».

«Я и сама уже думала об этом: вот доделаю триптих — и займусь мужской половиной. Феминизм как отдельный сюжет меня не интересует. Но я с уважением отношусь к нему как к попытке отстаивать свою свободу, свои взгляды», — пояснила Брусникина.

Ранее актёр, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев в беседе с ФАН рассказал о спектакле «Войцек», премьера которого состоится на сцене Театра имени Вахтангова.