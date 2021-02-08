Синоптики прогнозируют в Москве морозы до -27 °С

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Температура воздуха до -27 °С и сильные снегопады ожидаются в Москве на текущей неделе, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптики прогнозируют в Москве морозы до -27 °С
  • globallookpress.com

«Погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому у нас в ближайшую ночь погода без осадков, малооблачная и довольно холодная, температура в Москве -27...-25 °С», — цитирует РИА Новости Позднякову.

Она отметила, что из-за циклона, который придёт со снегопадом, мороз немного ослабеет.

По её словам, в пятницу, 12 февраля, в столице будет облачная погода, ветер до 17 м/с, мороз около -19 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что повышение аномально низких температур на европейской части России произойдёт в выходные.

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