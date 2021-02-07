Валентина Мазунина рассказала о своей роли в комедии «Стендап под прикрытием»

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Актриса Валентина Мазунина рассказала о своей роли в комедии «Стендап под прикрытием».
Валентина Мазунина рассказала о своей роли в комедии «Стендап под прикрытием»
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«У меня чувство юмора, наверное, с рождения, а вот моей героине действительно пришлось этому учиться. Света — женщина-полицейский и к юмору настроена весьма категорично. В итоге она попадает в команду стендап-комиков, и это для неё сущий кошмар», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, героиня не понимает, над чем шутят остальные, поэтому сначала очень плохо к ним относится.

Как отметила Мазунина, когда Светлана увидела в них живых людей, смешных и настоящих, то начала постепенно меняться, она становится мягче и учится смеяться над собой.

Ранее актриса Ольга Дибцева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о своей роли в комедии «День города».

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