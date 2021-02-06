В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
- РИА Новости
Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
По прогнозу синоптиков, сильное налипание мокрого снега возможно в субботу и воскресенье по всему краю, кроме Сочи. Спасатели советуют проявлять осторожность, обращать внимание на целостность линий электропередачи.
В пресс-службе мэрии Краснодара отметили, что в городе в состоянии полной готовности находятся 27 единиц коммунальной техники.
Ранее URA.RU сообщало, что в воскресенье, 7 февраля, в Тюмени возможны метель, гололёд, сильный ветер и похолодание более чем на 10 °С.