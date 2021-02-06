В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

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В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. В регионе 6 и 7 февраля ожидается облачная погода с дождём и мокрым снегом, местами осадки будут сильные.
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу синоптиков, сильное налипание мокрого снега возможно в субботу и воскресенье по всему краю, кроме Сочи. Спасатели советуют проявлять осторожность, обращать внимание на целостность линий электропередачи.

В пресс-службе мэрии Краснодара отметили, что в городе в состоянии полной готовности находятся 27 единиц коммунальной техники.

Ранее URA.RU сообщало, что в воскресенье, 7 февраля, в Тюмени возможны метель, гололёд, сильный ветер и похолодание более чем на 10 °С.

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