В Самарской области предупредили о похолодании до -23 °С
- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info.
Днём снег немного стихнет. На дорогах гололедица.
В ночь на воскресенье, 7 февраля, специалисты Приволжского УГМС прогнозируют мороз до -23 °С. Возможен небольшой снег.
Днём ожидается -14 °С.
Ранее главный врач Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU дал советы людям с хроническими заболеваниями на случай перепадов температуры.