В Самарской области предупредили о похолодании до -23 °С

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В ночь на субботу, 6 февраля, в Самарской области похолодает до -15 °С. Местами ожидается умеренный снег и метель, ветер до 15—18 м/с.
В Самарской области предупредили о похолодании до -23 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

Днём снег немного стихнет. На дорогах гололедица.

В ночь на воскресенье, 7 февраля, специалисты Приволжского УГМС прогнозируют мороз до -23 °С. Возможен небольшой снег.

Днём ожидается -14 °С.

Ранее главный врач Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU дал советы людям с хроническими заболеваниями на случай перепадов температуры.

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