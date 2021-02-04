Лолита оценила ситуацию в шоу-бизнесе на фоне пандемии

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Певица Лолита оценила ситуацию в шоу-бизнесе на фоне пандемии.
Лолита оценила ситуацию в шоу-бизнесе на фоне пандемии
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Ничего не стало оживать. Чуть лучше стало для театров, потому что играть на 25% совсем тяжело. Играть на 50% зрителей чуть лучше, но психологически это невыносимо для любого артиста», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, топ-артисты имели возможность иногда работать, выступали на частных закрытых мероприятиях.

Как считает Лолита, гастроли стали невыгодным способом заработка.

«Любая перевозка коллектива на гастроли делает немыслимую цену на билеты. Поэтому пока 50% зрительного зала разрешено, в моём случае, простите, лучше не поработать, даже при том, что ты можешь снизить гонорар или оставить его прежним», — сказала она.

Ранее автор-исполнитель Денис Майданов в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировал ситуацию в творческой индустрии.

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