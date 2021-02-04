Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

Ночью и утром 5 февраля ожидается туман. Ухудшение видимости — до 500 метров и менее.

Днём прогнозируется сильный ветер, порывы до 15—20 м/с, в Казани — до 15 м/с.

Ночью и днём на дорогах возможна сильная гололедица.

Ранее главный врач Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU дал советы людям с хроническими заболеваниями на случай перепадов температуры.