Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.
Ночью и утром 5 февраля ожидается туман. Ухудшение видимости — до 500 метров и менее.
Днём прогнозируется сильный ветер, порывы до 15—20 м/с, в Казани — до 15 м/с.
Ночью и днём на дорогах возможна сильная гололедица.
Ранее главный врач Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU дал советы людям с хроническими заболеваниями на случай перепадов температуры.