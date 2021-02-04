Посещение Исторического музея 9 февраля в Москве будет бесплатным

Посещение постоянных экспозиций Государственного исторического музея (ГИМ) и Музея Отечественной войны 1812 года 9 февраля в Москве будет бесплатным.

«В честь дня рождения ГИМ 9 февраля можно будет пройти бесплатно на постоянные экспозиции Исторического музея и Музея Отечественной войны 1812 года. Посетителей ждут специальная праздничная программа мероприятий в музее и особые подарки для каждого 149-го посетителя», — приводит сайт «Москва 24» сообщение пресс-службы музея.

Отмечается, что посетители музея примут участие в мастер-классах, смогут посетить игротеку, а также послушать специальную программу «Исторический музей в XX веке».

Ранее генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления её работы.