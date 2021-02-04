В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Крыму

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В Крыму 4 и 5 февраля ожидаются мокрый снег и усиление порывов ветра до 25 м/с. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Крыму
  • РИА Новости

«4 февраля и 5 февраля на территории Республики Крым ожидаются местами слабый дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами туман, местами сильные осадки, усиление юго-западного, с переходом на северо-западный, ветра 20—25 м/с», — приводит РИА Новости Крым сообщение.

Спасатели предупредили о существующей вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, а также не исключили увеличения количества ДТП и затруднения движения транспорта на горных перевалах.

Ранее «Крыминформ передавал, что в Крыму предупредили о вероятности схода селей, а также о возможных паводках и подтоплениях в первой декаде февраля.

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