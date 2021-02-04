Около 150 археологических находок передаст музеям Мосгорнаследие
- © Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
«Возраст археологических предметов насчитывает 300—400 лет. Они готовы к передаче в музейный фонд. Находки обнаружили на территории Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина», — цитирует «Москва 24» пресс-службу.
Отмечается, что реставрация предметов длилась более года.
Среди них есть старинные украшения, детали гардероба, оружие, посуда и другие предметы быта.
7 декабря в Тоцком районе Оренбургской области археологи нашли возможное захоронение вождя сарматов.