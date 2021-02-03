Спасатели предупредили о резком похолодании в Петербурге

Спасатели предупредили о резком похолодании в Санкт-Петербурге. В четверг, 4 февраля, температура воздуха может понизиться до -10 ˚С.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Ожидается облачная погода, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный, 5—10 м/с.

«В настоящее время в восточной части Финского залива припай сохраняется на акватории Невской губы, Сестрорецкой отмели, в Выборгском заливе, в проливе Бьеркезунд и вдоль северного побережья с толщиной льда 10—35 см», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что очень сплочённый, дрейфующий серый и серо-белый лёд отмечается вдоль восточного побережья.

Ранее kp.ru сообщало, что в Ленобласти ожидаются резкое похолодание и снег.