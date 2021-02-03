Спасатели предупредили о резком похолодании в Петербурге

Короткая ссылка
Спасатели предупредили о резком похолодании в Санкт-Петербурге. В четверг, 4 февраля, температура воздуха может понизиться до -10 ˚С.
Спасатели предупредили о резком похолодании в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Ожидается облачная погода, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный, 5—10 м/с.

«В настоящее время в восточной части Финского залива припай сохраняется на акватории Невской губы, Сестрорецкой отмели, в Выборгском заливе, в проливе Бьеркезунд и вдоль северного побережья с толщиной льда 10—35 см», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что очень сплочённый, дрейфующий серый и серо-белый лёд отмечается вдоль восточного побережья.

Ранее kp.ru сообщало, что в Ленобласти ожидаются резкое похолодание и снег.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить