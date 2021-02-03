В Ленобласти ожидаются резкое похолодание и снег

В Ленинградской области, по прогнозам синоптиков, 4 февраля ожидаются снег и понижение температуры до –16 °С.

Об этом сообщает kp.ru.

«4 февраля в Ленобласти будет облачная погода. В большинстве районов небольшой, ночью местами умеренный снег», — говорится в сводке ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Согласно прогнозам, в области похолодает до –7...–12 °С, в некоторых районах — до –13...–16 °С.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Краснодарском крае ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 18—20 м/с.