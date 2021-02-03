В Ленобласти ожидаются резкое похолодание и снег

Короткая ссылка
В Ленинградской области, по прогнозам синоптиков, 4 февраля ожидаются снег и понижение температуры до –16 °С.
В Ленобласти ожидаются резкое похолодание и снег
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«4 февраля в Ленобласти будет облачная погода. В большинстве районов небольшой, ночью местами умеренный снег», — говорится в сводке ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Согласно прогнозам, в области похолодает до –7...–12 °С, в некоторых районах — до –13...–16 °С.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Краснодарском крае ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 18—20 м/с.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить