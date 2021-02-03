В Петербурге ожидается сильный снегопад из-за циклона

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Санкт-Петербург в среду, 3 февраля, окажется под влиянием циклона «Квирин», предупреждают синоптики. Из-за него в городе может выпасть много снега.
В Петербурге ожидается сильный снегопад из-за циклона
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием очередного атлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Квирин» (Quirin). Его стараниями ожидается облачная погода, пройдёт снег, за сутки в городе может выпасть 4—7 мм осадков», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в городе до -4...-2 °С, по Ленинградской области от -6 до -1 °С. Ветер  юго-западный, южный, до 3—8 м/с.

Как ранее сообщало RIA56, в Оренбургской области ожидаются ледяной дождь и туман.

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