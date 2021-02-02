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Аида Гарифуллина рассказала о сотрудничестве с Большим театром

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Певица Аида Гарифуллина рассказала о сотрудничестве с Большим театром.
Аида Гарифуллина рассказала о сотрудничестве с Большим театром
  • globallookpress.com

В беседе с изданием «Бизнес Online» она отметила, что 12 и 14 февраля исполнит партию Мюзетты в «Богеме». В те же дни дирижировать оперой будет Пласидо Доминго.

«Да, я исполняю 12 и 14 февраля партию Мюзетты в Большом театре и бесконечно счастлива вновь встретиться с маэстро Доминго. В этот раз меня пригласил Большой театр, с которым у меня складываются хорошие творческие отношения», — заявила Гарифуллина.

По словам певицы, ещё в первый приезд в ГАБТ, когда она пела в премьере оперы «Садко», её поразила тёплая и очень доброжелательная обстановка.

«С нетерпением жду новой встречи с этим театром, который тоже успела полюбить», — сказала Гарифуллина.

Она добавила, что 7 марта участвует в праздничном гала-концерте с Доминго в Большом театре.

В декабре 2020 года дирижёр Филипп Чижевский в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с пандемией.

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