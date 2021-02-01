Посвящённая шоколаду выставка открылась на курорте «Роза Хутор»
- © пресс-служба курорта «Роза Хутор»
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Среди экспонатов — дореволюционные упаковки конфет и шоколада с рисунками лучших художников-современников, фантики и коробки советской эпохи, фотографии старейших кондитерских производств России и их основателей. Здесь можно увидеть и открытки серии конфет «Москва будущего» товарищества «Эйнем».
Создатели музея сообщили, что все предметы приобретались на антикварном рынке для частной коллекции. Познакомиться с их историей помогут видео- и информационные стенды.
Помимо выставки, музей проводит мастер-классы по росписи и дегустации шоколада.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковном Серпухове открыли Музей кукол и Дом мороженого.