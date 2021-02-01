Посвящённая шоколаду выставка открылась на курорте «Роза Хутор»

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Культурно-этнографический комплекс «Моя Россия» курорта «Роза Хутор» представил экспозицию, посвящённую шоколаду.
Посвящённая шоколаду выставка открылась на курорте «Роза Хутор»
  • © пресс-служба курорта «Роза Хутор»

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Среди экспонатов — дореволюционные упаковки конфет и шоколада с рисунками лучших художников-современников, фантики и коробки советской эпохи, фотографии старейших кондитерских производств России и их основателей. Здесь можно увидеть и открытки серии конфет «Москва будущего» товарищества «Эйнем».

Создатели музея сообщили, что все предметы приобретались на антикварном рынке для частной коллекции. Познакомиться с их историей помогут видео- и информационные стенды.

Помимо выставки, музей проводит мастер-классы по росписи и дегустации шоколада.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковном Серпухове открыли Музей кукол и Дом мороженого.

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