Синоптики предупредили о метели до 20 м/с в Татарстане

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В воскресенье, 31 января, в Татарстане местами возможны метель и сильная гололедица на дорогах.
Синоптики предупредили о метели до 20 м/с в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Днём прогнозируется сильный южный, юго-восточный ветер порывами до 15—20 м/с.

Ночью ожидается -3...-8 °С, днём — -4 °С, местами — +1 °С.

Ранее руководитель метеорологического отдела метеообсерватории МГУ Павел Константинов в беседе с URA.RU прокомментировал резкие перепады погоды в России.

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