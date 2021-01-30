Синоптики предупредили о метели до 20 м/с в Татарстане
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Днём прогнозируется сильный южный, юго-восточный ветер порывами до 15—20 м/с.
Ночью ожидается -3...-8 °С, днём — -4 °С, местами — +1 °С.
Ранее руководитель метеорологического отдела метеообсерватории МГУ Павел Константинов в беседе с URA.RU прокомментировал резкие перепады погоды в России.