Хотиненко рассказал о своём новом проекте

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Режиссёр Владимир Хотиненко рассказал о своём новом проекте.
Хотиненко рассказал о своём новом проекте
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«Прямо Данте, но это не буквально, мы подступаемся к этой теме подробно, но именно «Божественная комедия» Данте», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил режиссёр, задача адаптировать — очень сложная.

«Сделать это звучащим сегодня возможно. Актуально звучащим, потому что есть вечные вещи. А сегодня это необходимо, потому что мир изменился», — сказал Хотиненко.

По его словам, за время с марта люди изменились, живут в другом пространстве.

Ранее Хотиненко в беседе с ФАН рассказал, какие фильмы можно было бы включить в школьную программу.

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