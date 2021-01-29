Онищенко поделился воспоминаниями о Лановом

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поделился воспоминаниями о народном артисте СССР Василии Лановом.

«Мы часто встречались с Василием Семёновичем. Считаю, что Лановой сыграл в жизни нашей страны огромную роль: он фактически был культурным связующим звеном, которое скрепляло разные поколения россиян. Например, фильм «Офицеры» соединил первые послевоенные десятилетия с нашими днями», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, Лановой — символ патриотизма, беззаветной любви к Родине. Онищенко также отметил ответственность, собранность и огромный талант Ланового.

Со своей стороны, спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что фильм «Офицеры» повлиял на выбор жизненного пути нескольких поколений. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

«Уход Василия Семёновича Ланового — невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память», — заявил Володин.

Ранее сообщалось, что Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище.