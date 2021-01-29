Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового

Российский премьер Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.

«Ушёл из жизни один из самых любимых в нашей стране актёров, настоящий Мастер, человек большого сердца и души — Василий Семёнович Лановой. Это не просто невосполнимая утрата для отечественной культуры, это — огромная потеря для миллионов людей», — отметил Мишустин.

Премьер-министр заявил, что Лановой «был бесконечно талантливым, преданным своей профессии и родному Театру имени Вахтангова, в котором работал до конца своих дней, а фильмы с его участием всегда будут нестареющей классикой на все времена».

«Василий Семёнович Лановой останется в нашей памяти не только как великий актёр, но как человек с активной гражданской позицией, настоящий патриот своей страны», — добавил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин и глава Минобороны России Сергей Шойгу выразили соболезнования в связи со смертью Ланового.

Лановой скончался на 88-м году жизни 28 января.