Власти Москвы рассказали о сотрудничестве с Ассоциацией галерей

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы заключил соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией галерей, в которую входят 17 частных галерей и центр современного искусства «Винзавод».

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Совместная работа над развитием арт-рынка даст дополнительные инструменты для его роста. Представители отрасли смогут получить экспертную и информационную поддержку, помощь в продвижении их проектов в России и за рубежом», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

В частности, планируется совместное проведение конференций и выставок, разработка и реализация программ для предпринимателей в креативных индустриях.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в галерее Айвазовского в Феодосии рассказали о посещаемости в 2020 году.