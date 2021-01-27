Влад Маленко рассказал о фестивале «Филатов Фест»

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Актёр и поэт Влад Маленко рассказал о фестивале «Филатов Фест».
Влад Маленко рассказал о фестивале «Филатов Фест»
  • РИА Новости

«Фестиваль «Филатов Фест» — главное, чем я занимаюсь. С одной стороны, у нас миссия — найти молодых поэтов, к нам каждый год приходит около 3 тыс. заявок, их оценивает серьёзное жюри — Игорь Волгин, Всеволод Емелин, Александр Вулых, Елена Исаева. А с другой — не дать забыть Леонида Филатова, которого я считаю учителем», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, фестиваль появился с подачи актрисы Нины Шацкой.

«Она попросила пробить установку мемориальной доски на доме, где они жили. Я ходил по инстанциям», — сказал Маленко.

Он отметил, что в итоге власти дали разрешение.

«Уже семь лет 24 декабря, в день рождения Леонида Филатова, мы поминаем его там», — добавил актёр.

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