Cериал «Шерлок в России» покажут по телевидению

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Телевизионная премьера сериала «Шерлок в России» состоится 8 февраля на канале ТНТ.
Cериал «Шерлок в России» покажут по телевидению
  • Кадр из сериала «Шерлок в России»
  • © Пресс-служба ТНТ

Действие сериала разворачивается в XIX веке. По сюжету Шерлок Холмс находит «русский след» в деле Джека-потрошителя и отправляется в Российскую империю.

В России вместо доктора Ватсона Холмсу помогает доктор Карцев, а мешают сыщику местная полиция и чиновник Пётр Порфирьевич Знаменский.

Сценаристом проекта стал Олег Маловичко, который работал над фильмами «Лёд» и «Притяжение», а также сериалом «Метод».

Роли в ленте исполнили Максим Матвеев, Павел Майков, Ирина Старшенбаум, Владимир Мишуков и другие.

Ранее стала известна дата премьеры сериала «Полёт».

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