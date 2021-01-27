Cериал «Шерлок в России» покажут по телевидению
- Кадр из сериала «Шерлок в России»
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Действие сериала разворачивается в XIX веке. По сюжету Шерлок Холмс находит «русский след» в деле Джека-потрошителя и отправляется в Российскую империю.
В России вместо доктора Ватсона Холмсу помогает доктор Карцев, а мешают сыщику местная полиция и чиновник Пётр Порфирьевич Знаменский.
Сценаристом проекта стал Олег Маловичко, который работал над фильмами «Лёд» и «Притяжение», а также сериалом «Метод».
Роли в ленте исполнили Максим Матвеев, Павел Майков, Ирина Старшенбаум, Владимир Мишуков и другие.
Ранее стала известна дата премьеры сериала «Полёт».