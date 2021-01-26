Режиссёр, сценарист, продюсер Карен Шахназаров прокомментировал идею ввести уроки кино в школах.

«На Совете по культуре я выдвинул это предложение. Президент его одобрил. Очень рад, что это принято к исполнению», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, совершенно не обязательно вводить лекции — в первую очередь нужно показывать фильмы.

«Два часа в неделю, а может, и в месяц, ведь это можно в течение 10 лет делать. Я думаю, что можно найти 100—150 действительно очень хороших фильмов, важных для национальной культуры», — пояснил Шахназаров.

Ранее актёр Юрий Батурин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о съёмках в сериале «Грозный».