Вильфанд сообщил о температурных рекордах в трёх городах

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о температурных рекордах в трёх российских городах.

Он сообщил, что «рекорд тепла был установлен в ночь на 25 января в Москве».

По его словам, «это удивительно, потому что обычно рекорды определяются ночные и дневные».

«Днём, естественно, максимальные температуры, ночью отрицательные. Вчера ночью была температура +3,8 °С — в понедельник. И это самая высокая температура, потому что до этого была температура +3,6 °С за 143 года наблюдений», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Синоптик сообщил, что в Санкт-Петербурге поставлен рекорд +4,5 °С против предыдущего рекорда +4 °С, в Новгороде — +3,4 °С при прежнем рекорде +3,3 °С в 1991 году.

Ранее спасатели предупредили автомобилистов о возможной опасности на дорогах из-за непогоды в Ленинградской области. Как сообщали «Невские новости», 26 января в регионе местами ожидается гололедица, 27 января также возможны слабая метель и налипание мокрого снега.