МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму

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ГУ МЧС по Республике Крым распространило штормовое предупреждение. С 28 января в регионе ожидаются мокрый снег, гололедица и сильный ветер.
МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство «Крыминформ».

«После продолжительной тёплой погоды в связи с прохождением холодного фронтального раздела 28, 29, 30 января в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. Мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, усиление юго-западного ветра — 15—20 м/с, 28 и 29 января — 20—25 м/с. Температура воздуха понизится на 8—10 °С», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что в связи с непогодой высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, возможно увеличение количества ДТП и нарушение транспортного сообщения.

Как ранее сообщал телеканал «360», во вторник, 26 января, жителей Московской области призвали соблюдать осторожность в связи с ухудшением погодных условий.

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