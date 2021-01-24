Спасатели предупредили о возможной опасности на дорогах из-за гололедицы в Ленобласти

Спасатели предупредили автомобилистов о возможной опасности на дорогах из-за непогоды в Ленинградской области.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

25 и 26 января в регионе местами ожидается гололедица, 27 января также возможны слабая метель, налипание мокрого снега.

Водителей призвали с особой внимательностью соблюдать ПДД, не превышать скорость.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в конце января.