Спасатели предупредили о возможной опасности на дорогах из-за гололедицы в Ленобласти

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Спасатели предупредили автомобилистов о возможной опасности на дорогах из-за непогоды в Ленинградской области.
Спасатели предупредили о возможной опасности на дорогах из-за гололедицы в Ленобласти
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

25 и 26 января в регионе местами ожидается гололедица, 27 января также возможны слабая метель, налипание мокрого снега.

Водителей призвали с особой внимательностью соблюдать ПДД, не превышать скорость.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в конце января.

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