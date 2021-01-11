Синоптик рассказал о погоде в Москве

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в Москве.

«Мы ожидаем морозы только к Крещению. В субботу, воскресенье, да и то под большим вопросом. На ближайшую неделю мы ожидаем в дневные часы -12...-13 °С, по ночам — -16...-15 °С, в какие-то дни, может, даже до -19 °С. При этом погода облачная, временами небольшой снег, атмосферное давление в середине недели понизится, на погоду будет оказывать влияние циклон», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, прогнозы сложно делать в связи с ситуацией с воздушными потоками над столицей, которая оказалась на границе между холодными и тёплыми потоками.

«Тёплый воздух, который сформировался на западе над Европой, он находится сейчас на западе Москвы, а холодный воздух, который сформировался в Сибири, он находится на востоке, северо-востоке Предуралья, над Приполярным Уралом», — уточнил Синенков.

Ранее Екатерина Пестрякова, метеоролог, климатолог, член Русского географического общества, кандидат географических наук, в беседе с URA.RU рассказала о возможной природной аномалии в Сибири и на Урале летом 2021 года.