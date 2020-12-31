Светлана Немоляева рассказала, какие блюда готовит на Новый год

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Актриса Светлана Немоляева рассказала, какие блюда готовит на Новый год.
Светлана Немоляева рассказала, какие блюда готовит на Новый год
  • © РИА Новости / Евгения Новоженина

«Я никогда не готовлю оливье с колбасой. В нашей семье всегда покупали для этого новогоднего блюда осетрину. Так делали моя бабушка, мама, а потом и я», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, огурцы в оливье она добавляет только солёные. Также нужно отварить картофель, морковь, яйца.

«Моей «фишкой», помимо яблочка, о чём я и говорила в «Служебном романе», являются каперсы. Этому меня бабушка научила. Каперсы кладутся... перед самой подачей на стол. Ну и конечно, много майонеза», — добавила актриса.

Ранее актёр Юрий Стоянов в беседе с Inforeactor рассказал о новогодних планах.

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