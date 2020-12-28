В Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь ожидается -1 °С

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В Ростове-на-Дону в ночь на 1 января ожидается -1 °С. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Гидрометцентр.
В Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь ожидается -1 °С
  • РИА Новости

В четверг, 31 декабря, в Ростове температура воздуха будет составлять +1 °С. Синоптики обещают ветер до 5 м/с, вероятность осадков 0%. К ночи похолодает на 2—3 °С. Ни снега, ни дождя также не ожидается.

В первый день года столбики термометров покажут до +3 °С. Ожидается переменная облачность. Ветер будет дуть со скоростью до 3 м/с. В ночное время температура понизится до -2 °С.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.

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