Кинолог оценила португальское исследование о дрессировке собак

Короткая ссылка
Кинолог, инструктор-дрессировщик Ирина Фёдорова в беседе с Nation News прокомментировала результаты исследования португальских учёных о методах дрессировки собак: с применением наказаний, с помощью поощрения и смешанные варианты.
Кинолог оценила португальское исследование о дрессировке собак
  • РИА Новости

По её словам, из любой непослушной собаки можно сделать послушную без насилия.

«К каждой собаке, как и к человеку, нужен свой подход. Я лично категорически против  дрессировки с помощью наказаний. Из любой непослушной собаки можно сделать послушную, не прибегая к насилию. Всё зависит от хозяев, от их терпения, настойчивости», — отметила она.

Фёдорова добавила, что, конечно, «есть собаки-тугодумы», но и их можно выдрессировать без применения насилия.

«Возьмём, к примеру, восточноевропейскую овчарку. Одного пятимесячного щенка я смогу обучить в течение трёх-пяти недель, и она будет уже достаточно воспитанная, а на другую с тем же набором команд может уйти и до полугода. Однако это не означает, что её нужно колотить, наказывать», — подчеркнула она.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с газетой «Известия» дал рекомендации желающим взять собаку из приюта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить