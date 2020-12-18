Кинолог оценила португальское исследование о дрессировке собак

Кинолог, инструктор-дрессировщик Ирина Фёдорова в беседе с Nation News прокомментировала результаты исследования португальских учёных о методах дрессировки собак: с применением наказаний, с помощью поощрения и смешанные варианты.

По её словам, из любой непослушной собаки можно сделать послушную без насилия.

«К каждой собаке, как и к человеку, нужен свой подход. Я лично категорически против дрессировки с помощью наказаний. Из любой непослушной собаки можно сделать послушную, не прибегая к насилию. Всё зависит от хозяев, от их терпения, настойчивости», — отметила она.

Фёдорова добавила, что, конечно, «есть собаки-тугодумы», но и их можно выдрессировать без применения насилия.

«Возьмём, к примеру, восточноевропейскую овчарку. Одного пятимесячного щенка я смогу обучить в течение трёх-пяти недель, и она будет уже достаточно воспитанная, а на другую с тем же набором команд может уйти и до полугода. Однако это не означает, что её нужно колотить, наказывать», — подчеркнула она.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с газетой «Известия» дал рекомендации желающим взять собаку из приюта.