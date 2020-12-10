В Тверской области прогнозируют потепление

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По данным Гидрометцентра России, с начала следующей недели в Тверской области начнётся потепление.
В Тверской области прогнозируют потепление
  • РИА Новости

Как передаёт tverigrad.ru, в субботу, 12 декабря, будет морозно — днём -5…-6 °С в Твери и до -10 °С по области, ночью — -10…-11 °С в Твери и до -15 °С по региону.

В воскресенье облака сгустятся в тучи, местами пройдёт небольшой снег.

С началом новой недели начнётся повышение температуры. Днём будет до -3 °С в Твери, -1…-6 °С по области. Ночью — не ниже -6 °С в областном центре и до -10 °С в северных районах региона. Осадки усилятся.

Как ранее передавал портал URA.RU, врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов оценил влияние резких изменений погоды на здоровье.

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