В Петербурге прогнозируют мокрый снег и гололёд
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Ветер, по прогнозам синоптиков, будет юго-восточный, 4—9 м/с. Температура — -5...–7 °С, в пригородах местами до –10 °С.
Во второй половине дня ожидается снег. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
МЧС предупреждает автомобилистов о гололёде.
Как ранее передавал портал URA.RU, врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов оценил влияние резких изменений погоды на здоровье.