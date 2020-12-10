В Петербурге прогнозируют мокрый снег и гололёд

В пятницу, 11 декабря, в Петербурге будет облачно, в некоторых районах пройдёт мокрый снег, возможен гололёд.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет юго-восточный, 4—9 м/с. Температура — -5...–7 °С, в пригородах местами до –10 °С.

Во второй половине дня ожидается снег. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

МЧС предупреждает автомобилистов о гололёде.

Как ранее передавал портал URA.RU, врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов оценил влияние резких изменений погоды на здоровье.