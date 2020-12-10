Гидрометцентр Татарстана выпустил штормовое предупреждение о сохранении аномально холодной погоды на территории республики.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

Холодная погода на территории Татарстана установилась с 3 декабря. Наблюдаются среднесуточные температуры воздуха на 9—17 градусов ниже климатической нормы. В отдельных районах температура может доходить до –28°С.

По данным Гидрометцентра РТ, такая аномально холодная погода в республике сохранится до 14 декабря.

Как ранее передавал портал URA.RU, врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов оценил влияние резких изменений погоды на здоровье.