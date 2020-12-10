Синоптики предупредили о морозах до -25 °С в Самарской области

Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на Приволжское УГМС.

В пятницу, 11 декабря, ожидается дневная температура до -7 °С. Ночью похолодает до -25 °С. Ветер 3—8 м/с.

В субботу, 12 декабря, прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха будет варьироваться от -11 °C днём до -23 °C ночью.

Как ранее передавал портал URA.RU, врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов оценил влияние резких изменений погоды на здоровье.