Синоптик рассказала о погоде в Подмосковье

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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидает жителей Московской области на следующей неделе.
Синоптик рассказала о погоде в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом Татьяна Позднякова рассказала в беседе с телеканалом «360»

Метеоролог заметила, что в ночные часы на некоторых территориях области ожидается до -15...-16 °С мороза. В целом в пятницу, 11 декабря, в Подмосковье будет около -8…-13 °С.

Небольшой снег может выпасть к вечеру воскресенья, 13 декабря. Температурный фон ночью будет колебаться в пределах -6…-11 °С. Днём — -4…-6 °С.

«Более существенные изменения в погоде произойдут с понедельника. Погода будет облачная, ночью — -4…-9 °С, днём — около -1…-6 °С. Наибольшее количество осадков в виде снега мы ожидаем 15 декабря, во вторник. В дневные часы температура приблизится к отметке в 0 °С», — подчеркнула метеоролог.

Как ранее передавал портал URA.RU, врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов оценил влияние резких изменений погоды на здоровье.

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