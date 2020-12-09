Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости культурного обмена с другими странами.

В беседе с радио «Комсомольская правда» она рассказала, что обсуждала отечественную культуру с китайскими коллегами.

«Мои китайские друзья были не просто удивлены, а по-хорошему шокированы, узнав, что «Тодес» — российский балет. Они видели ролики, считали его образцом современного, популярного танца. Тогда они мне сказали: «Почему вы не привозите к нам вот такие современные коллективы?» — рассказала Захарова.

По её словам, некоторые творческие объединения из России пользуются большим спросом у иностранцев.

«Они, между прочим, до сих пор любят российский классический балет. Молодёжь же хочет видеть то, что ей ближе, а «Тодес» как раз укладывается в эту концепцию. Поэтому вопрос культурного экспорта есть, он достаточно острый. И речь не только о каком-то обычном сотрудничестве», — отметила она.

Ранее посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ оценил двустороннее сотрудничество.