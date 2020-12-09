Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Мексики
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 у побережья Мексики. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
- © REUTERS/Fabrizio Bensch
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 10 км к югу от города Салина-Крус.
Очаг залегал на глубине 25,6 км.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,1 в Мьянме.
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