Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Мексики

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 у побережья Мексики. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

© REUTERS/Fabrizio Bensch

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 10 км к югу от города Салина-Крус. Очаг залегал на глубине 25,6 км. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,1 в Мьянме.