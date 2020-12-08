Николай Носков прокомментировал ситуацию с пандемией

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Музыкант Николай Носков прокомментировал ситуацию с пандемией.
Николай Носков прокомментировал ситуацию с пандемией
  • © Михаил Фомичев
  • РИА Новости

«Мы с женой уже много лет живём за городом, однако ограничение общения с внешним миром, конечно, далось непросто. Но работа над альбомом продолжается, готовится к выходу новая песня, творчество помогает отвлекаться от грустных мыслей», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, онлайн-концерт вряд ли сможет сравниться по атмосфере с живым выступлением, но сложные времена бросают вызов.

«Конечно, волнительно и интересно пробовать новое, зато такой формат даёт возможность даже в пандемию встретиться с любимыми слушателями», — отметил Носков.

Музыкант также поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал, чтобы наступающий год принёс только мир, тепло и радость.

Ранее актёр Александр Демидов из «Квартета И» в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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