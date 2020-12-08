Музыкант Николай Носков прокомментировал ситуацию с пандемией.

«Мы с женой уже много лет живём за городом, однако ограничение общения с внешним миром, конечно, далось непросто. Но работа над альбомом продолжается, готовится к выходу новая песня, творчество помогает отвлекаться от грустных мыслей», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, онлайн-концерт вряд ли сможет сравниться по атмосфере с живым выступлением, но сложные времена бросают вызов.

«Конечно, волнительно и интересно пробовать новое, зато такой формат даёт возможность даже в пандемию встретиться с любимыми слушателями», — отметил Носков.

Музыкант также поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал, чтобы наступающий год принёс только мир, тепло и радость.

Ранее актёр Александр Демидов из «Квартета И» в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.