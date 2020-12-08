Власти Москвы поздравили Стеблова с 75-летием

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста России Евгения Стеблова с днём рождения. Артисту исполнилось 75 лет.
Власти Москвы поздравили Стеблова с 75-летием
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Актёр большого таланта и обаяния, Вы вносите яркий вклад в развитие отечественного искусства. Замечательные спектакли с Вашим участием являются украшением театральной Москвы и России. Огромную популярность принесли Вам работы в кино, где Вы создали много интересных, убедительных и незабываемых образов», — говорится в телеграмме.

Стеблов родился 8 декабря 1945 года в Москве. Среди его наиболее известных фильмов — «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам» и «Сибирский цирюльник».

Ранее Стеблов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал отмену юбилейных мероприятий в свою честь. В Театре имени Моссовета должны были показать спектакль с его участием или устроить творческий вечер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить