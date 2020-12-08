Власти Москвы поздравили Стеблова с 75-летием
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Актёр большого таланта и обаяния, Вы вносите яркий вклад в развитие отечественного искусства. Замечательные спектакли с Вашим участием являются украшением театральной Москвы и России. Огромную популярность принесли Вам работы в кино, где Вы создали много интересных, убедительных и незабываемых образов», — говорится в телеграмме.
Стеблов родился 8 декабря 1945 года в Москве. Среди его наиболее известных фильмов — «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам» и «Сибирский цирюльник».
Ранее Стеблов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал отмену юбилейных мероприятий в свою честь. В Театре имени Моссовета должны были показать спектакль с его участием или устроить творческий вечер.