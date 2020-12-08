Власти Москвы поздравили Стеблова с 75-летием

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста России Евгения Стеблова с днём рождения. Артисту исполнилось 75 лет.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Актёр большого таланта и обаяния, Вы вносите яркий вклад в развитие отечественного искусства. Замечательные спектакли с Вашим участием являются украшением театральной Москвы и России. Огромную популярность принесли Вам работы в кино, где Вы создали много интересных, убедительных и незабываемых образов», — говорится в телеграмме.

Стеблов родился 8 декабря 1945 года в Москве. Среди его наиболее известных фильмов — «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам» и «Сибирский цирюльник».

Ранее Стеблов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал отмену юбилейных мероприятий в свою честь. В Театре имени Моссовета должны были показать спектакль с его участием или устроить творческий вечер.