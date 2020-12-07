Малые реки Перми станут особо охраняемыми природными территориями

Долины малых рек Егошихи и Данилихи получат статус особо охраняемых природных территорий в конце 2021 года. Такой же статус позднее получат реки Ива и Мулянка, заявили в пресс-службе администрации Перми.

Об этом сообщает properm.ru.

Работа над созданием ООПТ идёт совместно с региональными властями и входит в планы по подготовке к 300-летию города.

«Сейчас Институт регионального и городского планирования разрабатывает концепцию использования долин малых рек в рамках «Зелёного кольца», которая станет основой для проектирования», — отметили в администрации.

Ранее kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге в природном заказнике «Сестрорецкое болото» появился новый туристический маршрут — экотропа длиной 3,5 км.