Малые реки Перми станут особо охраняемыми природными территориями
- Пермь. Архивное фото / © wikipedia.org / D V S
Об этом сообщает properm.ru.
Работа над созданием ООПТ идёт совместно с региональными властями и входит в планы по подготовке к 300-летию города.
«Сейчас Институт регионального и городского планирования разрабатывает концепцию использования долин малых рек в рамках «Зелёного кольца», которая станет основой для проектирования», — отметили в администрации.
Ранее kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге в природном заказнике «Сестрорецкое болото» появился новый туристический маршрут — экотропа длиной 3,5 км.