В Нижегородской области прогнозируют усиление морозов

В Нижнем Новгороде и Нижегородской области ожидается морозная неделя.

Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на Верхне-Волжское УГМС.

В понедельник, 7 декабря, днём будет -6…-11 °С. Ветер юго-западный. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.

Аналогичные погодные условия сохранятся и во вторник, 8 декабря.

Ближе к выходным мороз будет усиливаться. К пятнице, 11 декабря, в Нижнем Новгороде ожидается до -12 °С, ночью — до -16 °С. Осадков не ожидается.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центре и на юге Европейской территории России до конца недели будет солнечная и морозная погода.