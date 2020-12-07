В Нижегородской области прогнозируют усиление морозов

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В Нижнем Новгороде и Нижегородской области ожидается морозная неделя.
В Нижегородской области прогнозируют усиление морозов
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на Верхне-Волжское УГМС.

В понедельник, 7 декабря, днём будет -6…-11 °С. Ветер юго-западный. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.

Аналогичные погодные условия сохранятся и во вторник, 8 декабря.

Ближе к выходным мороз будет усиливаться. К пятнице, 11 декабря, в Нижнем Новгороде ожидается до -12 °С, ночью — до -16 °С. Осадков не ожидается.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центре и на юге Европейской территории России до конца недели будет солнечная и морозная погода.

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