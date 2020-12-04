Юлия Пересильд рассказала о фильме «Трое»

Актриса Юлия Пересильд рассказала о фильме Анны Меликян «Трое».

«Никакого экшена, запутанного сюжета. Только три лица в кадре на протяжении двух часов. Это рисково. Но, думаю, нам многое удалось», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, над картиной работала потрясающая молодая команда — и не только в плане возраста.

«С чем можно столкнуться в кино? С амбициями артистов, с трудным характером режиссёра, со странными требованиями продюсеров. В этот раз ничего такого вообще не было — всё снималось в любви, доверии, творчестве», — отметила Пересильд.

Ранее актёр Государственного театра юных зрителей им. А.А. Брянцева Фёдор Федотов в беседе с «Петербургским дневником» рассказал о фильме «Серебряные коньки».