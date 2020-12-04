В Татарстане синоптики предупредили о морозе

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В Татарстане синоптики предупреждают о тумане и морозе.
В Татарстане синоптики предупредили о морозе
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные Гидрометцентра РТ.

В пятницу, 4 декабря, в Татарстане ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Утром возможен туман.

Ветер южный, юго-восточный слабый.

Днём температура поднимется до 11—16 °С мороза. В Казани термометры покажут от -11 °С до -13 °С. В Набережных Челнах ожидается от -12 °С до -16 °С.

Ранее в беседе с НСН ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, какой будет зима в столичном регионе.

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