В Татарстане синоптики предупредили о морозе

В Татарстане синоптики предупреждают о тумане и морозе.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные Гидрометцентра РТ.

В пятницу, 4 декабря, в Татарстане ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Утром возможен туман.

Ветер южный, юго-восточный слабый.

Днём температура поднимется до 11—16 °С мороза. В Казани термометры покажут от -11 °С до -13 °С. В Набережных Челнах ожидается от -12 °С до -16 °С.

Ранее в беседе с НСН ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, какой будет зима в столичном регионе.