В Москве пройдёт онлайн-марафон «Новогодняя экспедиция»
- © Ю. Иванко / Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Как отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, благодаря такому формату принять участие в мероприятии смогут все желающие.
Он также напомнил, что на сайте проекта доступны виртуальные экскурсии, которые уже набрали более 50 тыс. просмотров.
Раз в три дня организаторы и партнёры проекта будут отправлять участникам задания. За выполнение начислят баллы, которые потом можно будет обменять на призы.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге ввели запрет на посещение музеев, театров и концертов с 30 декабря по 10 января. Кроме того, несколько дней в городе будут закрыты все кафе и рестораны.