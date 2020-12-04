В Москве пройдёт онлайн-марафон «Новогодняя экспедиция»

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В Москве пройдёт онлайн-марафон «Новогодняя экспедиция» с 7 по 28 декабря в рамках акции «День без турникетов».
В Москве пройдёт онлайн-марафон «Новогодняя экспедиция»
  • © Ю. Иванко / Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, благодаря такому формату принять участие в мероприятии смогут все желающие.

Он также напомнил, что на сайте проекта доступны виртуальные экскурсии, которые уже набрали более 50 тыс. просмотров.

Раз в три дня организаторы и партнёры проекта будут отправлять участникам задания. За выполнение начислят баллы, которые потом можно будет обменять на призы.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге ввели запрет на посещение музеев, театров и концертов с 30 декабря по 10 января. Кроме того, несколько дней в городе будут закрыты все кафе и рестораны.

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