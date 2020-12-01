В Большом театре оценили ситуацию с пандемией

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин оценил ситуацию с пандемией.

На пресс-конференции в МИЦ «Известия» он высказал мнение, что театр не самое основное место, где можно заболеть COVID-19. По словам Урина, там нет такого прямого общения, как в ночных клубах, поездах метро, электричках и других общественных местах.

«Всё-таки в театре достаточно регламентировано», — сказал он.

Как считает Урин, заполняемость зрительных залов столичных театров можно было бы повысить до 50%.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.