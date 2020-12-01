Андрей Носков рассказал о совместной работе с Геннадием Хазановым

Актёр и режиссёр Андрей Носков рассказал, как проходили съёмки сериала «Кто в доме хозяин?», в котором снялся также руководитель московского Театра эстрады, актёр и телеведущий Геннадий Хазанов, которому во вторник, 1 декабря, исполняется 75 лет.

Об этом Носков рассказал в беседе с изданием «Петербургский дневник».

Актёр вспоминает, что во время съёмок сериала Геннадий Хазанов своими импровизациями заставлял смеяться всех участников съёмочного процесса.

«У него тонкий философский юмор, однако, когда он шутил, то у операторов просто тряслись руки от смеха, поэтому приходилось останавливать съёмку», — рассказал Носков.

Актёр заверил, что, несмотря на многочисленные заслуги и регалии, с Геннадием Хазановым комфортно работать даже начинающим актёрам.

«Конечно, у меня к нему был пиетет, однако во время работы он не дистанцировался. Единственное, для него важно, чтобы люди, с которыми он работает, были увлечёнными профессионалами своего дела», — сказал он.

Сериал «Кто в доме хозяин?» транслировался на телеканале СТС с 2006 по 2008 год.