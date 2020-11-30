Открытие фестиваля Дениса Мацуева пройдёт в Тюмени 17 декабря
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
Первый день посвятят симфонической музыке. Мацуев исполнит концерт №2 для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена. Также примут участие Тюменский филармонический оркестр и дирижёр Владимир Добровольский.
Гостем фестиваля станет кларнетист Игорь Фёдоров.
Мацуев представит и молодых талантливых исполнителей. В этом году выступит лауреат международных вокальных конкурсов Ирина Поливанова (сопрано). Ещё одна участница — пианистка Ева Геворгян.
Закрытие состоится 19 декабря. Завершающий концерт фестиваля «Денис Мацуев и друзья» посвятят джазу.
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