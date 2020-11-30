Открытие фестиваля Дениса Мацуева пройдёт в Тюмени 17 декабря

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Открытие Музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Тюмени пройдёт 17 декабря.
Открытие фестиваля Дениса Мацуева пройдёт в Тюмени 17 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Первый день посвятят симфонической музыке. Мацуев исполнит концерт №2 для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена. Также примут участие Тюменский филармонический оркестр и дирижёр Владимир Добровольский.

Гостем фестиваля станет кларнетист Игорь Фёдоров.

Мацуев представит и молодых талантливых исполнителей. В этом году выступит лауреат международных вокальных конкурсов Ирина Поливанова (сопрано). Ещё одна участница — пианистка Ева Геворгян.

Закрытие состоится 19 декабря. Завершающий концерт фестиваля «Денис Мацуев и друзья» посвятят джазу.

Ранее «Утро.ру» сообщало о концерте «Золотой век Испании» в Москве.

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