Открытие фестиваля Дениса Мацуева пройдёт в Тюмени 17 декабря

Открытие Музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Тюмени пройдёт 17 декабря.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Первый день посвятят симфонической музыке. Мацуев исполнит концерт №2 для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена. Также примут участие Тюменский филармонический оркестр и дирижёр Владимир Добровольский.

Гостем фестиваля станет кларнетист Игорь Фёдоров.

Мацуев представит и молодых талантливых исполнителей. В этом году выступит лауреат международных вокальных конкурсов Ирина Поливанова (сопрано). Ещё одна участница — пианистка Ева Геворгян.

Закрытие состоится 19 декабря. Завершающий концерт фестиваля «Денис Мацуев и друзья» посвятят джазу.

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