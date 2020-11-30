Синоптики предупредили о морозах до -24 °С в Оренбургской области

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Во вторник, 1 декабря, в Оренбургской области ожидаются морозы.
Синоптики предупредили о морозах до -24 °С в Оренбургской области
  • Pixabay

Об этом сообщает RIA56.

В ночное время ожидается переменная облачность без осадков, местами туман и изморозь. Небольшой снег ожидается в западных районах.

Температура воздуха будет -13…-18 °С, на востоке области — до -19…-24 °С.

Днём прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается, местами вновь туман и изморозь. Температура -11…-16 °С, на западе — -5…-10 °С.

«В первые дни декабря диктовать метеоусловия на Южном Урале по-прежнему будет морозный сибирский антициклон. Вовлечённый в его циркуляцию сухой континентальный воздух в условиях ясной погоды получит хорошие условия для выхолаживания, из-за чего ночами ожидается ниже -20 °С, а днём -13…-18 °С», — заявила дежурный синоптик Приволжского УГМС Алла Бурсакова.

Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили об аномальных морозах в Челябинской области.

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