Телеканал «360» запустил новое стендап-шоу «Взрослые люди». Его героями станут взрослые комики разных профессий. Их шутки прозвучат в телеэфире и на YouTube.

В первом выпуске снялись Тимофей Вагнер из Казани, Татьяна Меньшикова из города Сосновый Бор в Ленинградской области, Янина Герасимова из Новосибирска и уроженец Саратова Владимир Лачинов.

Вагнер начинал карьеру вместе с нынешним украинским президентом Владимиром Зеленским, Меньшикова — ведущая праздников.

«Хочется со сцены до молодых людей донести какие-то вещи, ошибки, которые мы совершили, и всё это через юмор подать людям», — заявил Лачинов.

Выпуски будут выходить каждую неделю по воскресеньям.