Сергей Пускепалис рассказал о фильме «На острие»

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Актёр Сергей Пускепалис рассказал о фильме «На острие», в котором он сыграл роль тренера.
Сергей Пускепалис рассказал о фильме «На острие»
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В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что его персонаж больше симпатизирует героине Светланы Ходченковой, а юное дарование в исполнении Стаси Милославской, скорее всего, просто использует.

«Но героиня Стаси ему тоже симпатична», — отметил актёр.

По его словам, без встрясок и провокаций трудно добиться действительно серьёзных результатов в профессиональном спорте.

«Гаврилов может достать из человека такое, чего он сам от себя не ожидает. В этом и заключается его искусство. Он в фильме говорит, что можно быть хорошим человеком, но не очень хорошим спортсменом. Я с ним согласен, ведь в итоге судят всё равно по результатам», — сказал Пускепалис.

Ранее актёр Юрий Батурин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о съёмках в сериале «Грозный».

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