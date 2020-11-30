Актёр Сергей Пускепалис рассказал о фильме «На острие», в котором он сыграл роль тренера.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что его персонаж больше симпатизирует героине Светланы Ходченковой, а юное дарование в исполнении Стаси Милославской, скорее всего, просто использует.

«Но героиня Стаси ему тоже симпатична», — отметил актёр.

По его словам, без встрясок и провокаций трудно добиться действительно серьёзных результатов в профессиональном спорте.

«Гаврилов может достать из человека такое, чего он сам от себя не ожидает. В этом и заключается его искусство. Он в фильме говорит, что можно быть хорошим человеком, но не очень хорошим спортсменом. Я с ним согласен, ведь в итоге судят всё равно по результатам», — сказал Пускепалис.

Ранее актёр Юрий Батурин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о съёмках в сериале «Грозный».